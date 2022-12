Band acht der Bücherreihe des Krefelder Archivs Archiv publiziert „Lagerbuch der Herrschaft Hüls“

Tapper verzichtete auf eine eingehende Auswertung der Quelle. Er hat Besonderheiten allerdings in Fußnoten vermerkt und teilweise kommentiert. Die Publikation gliedert sich in drei Teile: Die Beschreibung sämtlicher Häuser und Höfe der Herrschaft Hüls, ein Sterberegister inklusive familiärer Zuordnung aus den Jahren 1651 bis 1750 sowie eine Aufführung über Kauf und Verkauf von Liegenschaften in der Zeit zwischen 1656 und 1749. „Der letzte Teil beinhaltet so manche, schlicht im Nebensatz erwähnte Hintergrundinformation – auch Betrugsversuche und Abgabenhinterziehung, denen der Schultheiß durch beharrliches Nachforschen auf die Spur kommt“, berichtet Obladen-Kauder. Für die Abbildungen hat der Autor historische Pläne und Fotos zusammengetragen, die direkten Bezug zu den erwähnten Liegenschaften haben.