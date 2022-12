Porträts überraschend wertvoll Gemälde-Restaurierung mit Entdeckungen

Die Gemälde schmückten seit jeher die Wand des Gastraums des Forsthauses. So waren sie ständig Tabakrauch, Insekten, Staub, Sonnenlicht, vielen Menschen und der Einwirkung kalten und warmen Essens ausgesetzt. Einhellig war die Meinung im Bürgerverein, dass die Bilder zum kulturhistorischen Erbe des Stadtteils Forstwald gehörten, der sein heutiges Gesicht erst in den Jahren nach 1945 erhalten hat. Außerdem stand die Frage im Raum, was aus den Bildern würde, wenn das Forsthaus nicht mehr als Restaurant betrieben würde. Auf Jürgen Recks Vorschlag nahm der Bürgervereinsvorsitzende Rudolf Weißert Kontakt zu dem Eigentümer der Bilder, Forsthaus-Gastronom André Werner, auf und unterbreitete den Vorschlag, die Bilder in das Eigentum des Bürgervereins zu übertragen, der im Gegenzug die Restauration übernähme. Dem stimmte Werner zu. In Antja Lewejohann fand sich eine fachkundige Restauratorin, die im Januar 2022 mit vollem Equipment wie Beleuchtungsstative, Probenkoffer, Lupen, UV- und Stirnlampen die Bilder einer eingehenden Prüfung unterzog und zu dem Ergebnis kam, dass es sich um zwei wertige Porträtdarstellungen des Künstlers Carl Murdfield handele, der der Düsseldorfer Malschule zugerechnet werde.