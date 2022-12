Millionen Bewertungen pro Woche Amazon wehrt sich gegen Fake-Bewertungen

Wie groß das Problem ist, offenbart eine aktuelle Studie von Bespoke Software. Die Datenexperten haben sich mit Fake-Bewertungen für Produkte bei Amazon in Großbritannien auseinandergesetzt. Ihnen zu Folge kommt es vor allem bei Techprodukten zu missbräuchlichen Kommentaren. Ein Beispiel: Allein 29 Prozent der Bewertungen für die Blink Video Doorbell, eine Türklingel mit integrierter Kamera, waren frei erfunden. Beim Tablet „Fire HD Kids Pro“ waren es 17 Prozent. Und auch Bücher und Textilien seien in besonderem Maße betroffen, so die Analysten.