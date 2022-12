Technikaffine Musiker aus Krefeld „Riven Earth“ sind die Online-Altrocker

Die drei Musiker brechen durch ihre Art der Musik beinahe jedes Klischee. Während viele ältere Menschen das Internet eher kritisch betrachten und viele Musiker gerade das gemeinsame Proben und Spielen als elementar erachten, suchen die Drei regelrecht die elektronische Arbeitsweise. „Ein gutes Beispiel ist das Cover für unser neues Album ‚The world is turning‘. Eine Bekannte aus Wittenberg, Willgard Krause, macht für uns die Photoshop-Arbeiten. Wir haben sie mal auf Pixabay, also im Internet, kennengelernt und heute hilft sie uns. Das Cover hat sie für uns erstellt, während ich mit dem Zug unterwegs war. Ich habe dann per Whatsapp Anweisungen gegeben. Den Zeppelin etwas höher, die Schrift etwas mehr nach rechts und so weiter“, erzählt Beckers und grinst.