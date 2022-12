Traktoren fahren durch Hückeswagen und Radevormwald Am Samstag geht’s nun doch auf große Lichterfahrt

„Mein Herz hängt immer noch an der Landwirtschaft“, versichert Hombrecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Und nachdem die beleuchteten Trecker zwar in den Nachbarstädten wie Wipperfürth und Wermelskirchen in den vergangenen Jahren und auch in diesem Advent unterwegs waren, wollte der Hückeswagener diese Aktion auch für seine Heimatstadt organisieren. „Hintergrund ist ja, dass die Landwirte 2020 mit diesen Fahrten der Bevölkerung einen Lichtblick geben wollte“, erinnert Hombrecher an den damaligen coronabedingten Lockdown und den Ausfall sämtlicher Weihnachtsmärkte. „Das ist schon eine coole Ide“, betont er. Zudem versuchten die Landwirte, sich bürgernah zu zeigen. Für Hombrecher stand daher fest, an den Lichterfahrten teilzunehmen.