Evangelische Jugendhäuser zertifiziert Jugendliche stoßen mit „fairen“ Cocktails auf Auszeichnung an

Wer Fairness beispielsweise im Fußball als selbstverständlich verortet, sollte wissen, dass so mancher Ball oft von Kindern in Pakistan mit der Hand genäht worden ist. Die Jugendlichen in Korschenbroich zeigten daher am Fußballstand, dass es auch anders geht: Sie präsentierten fair entstandene Fußbälle. Am Upcycling-Stand wurde demonstriert, wie Schlüsselanhänger aus Weinkorken und Wasserbomben aus Spültüchern entstehen.