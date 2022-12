Weihnachtsmärchen auf Rollschuhen in Krefeld Jubel um Skating Bears im Wunderland

Als der letzte Ton der Aufführung verklingt und die insgesamt 78 Dar­stellerinnen – eine Handvoll Jungs und junge Männer sind auch dabei – sich verbeugen, brandet bei der Weihnachtsgeschichte der Skating Bears in der ausverkauften Sport­halle am Horkesgath frenetischer Jubel und Applaus auf. Die insge­samt 310 Besucher sind von den Dar­bietungen der Inline-Tanzgruppe bei „Alice im Wunderland“ restlos begeistert – die erste wirk­lich öffentliche Aufführung des Jahres ist ein voller Erfolg. „Zwar hatten wir am Freitag schon einen ersten Auftritt, der war aber vor allem für Freunde und Familien. Diese haben wir gar nicht extern beworben. Heute und Sonntag sind wir restlos ausverkauft“, erzählt Alexander ‚Sascha‘ Gontscharuk, ei­ner der Trainer, zufrieden.