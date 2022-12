Antrag in der Bezirksvertretung Traar soll neuen Kreisverkehr bekommen

Traar steht vor einer erheblichen städtebaulichen Verbesserung: Die Kreuzung Moerser Landstraße/ Kemmerhofstraße / Am Egelsberg soll einen Kreisverkehr bekommen, um die verkehrliche Situation dort zu verbessern. Die Kreuzung liegt mitten in Traar und ist unter städtebaulichen und Sicherheitsaspekten nicht unproblematisch, da die langgezogene Kurve in Höhe der Bäckerei Hoenen nicht gut einsehbar ist. Zudem prägt die asphaltstarke Kreuzung ausgerechnet die Mitte des Ortes, wo in Blickweite die Bäckerei, die Sparkasse, das Rathaus, Restaurants und ein Eiscafé für Leben im Ort sorgen. In der Bezirksvertretung Ost fordern nun CDU, SPD und Grüne in einem gemeinsamen Antrag, die Stadtverwaltung möge die notwendigen Mittel für eine Umgestaltung für den Haushalt 2023 hinsichtlich Planungs- und Baukosten im Haushaltsplan etatisieren. Die Möglichkeit eines Kreisverkehrs soll dabei prioritär mitbetrachtet werden.