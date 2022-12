2:3-Niederlage Ex-Pinguine treffen beim Eislöwen-Sieg

Die Pinguine hatten bis zur ersten Pause zwei Großchancen. Die erste vergab Nikita Shatsky, der überraschend in der ersten Reihe auftauchte und bei seinem Alleingang an Torwart Schwendner scheiterte (11.). Besser machte es Kapitän Alex Weiß, der nach Vorarbeit von Marcel Müller den Puck im Slot mit der Rückhand über Schwendner hinweg zur glücklichen Führung ins Netz versenkte (17.). Mit 17:4-Schüssen führten die Gäste die Schuss-Statistik an.