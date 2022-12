Perfektes Wochenende DEG feiert gegen Iserlohn vierten Sieg in Folge

Auf den ersten Blick haben Alec McCrea und Philip Gogulla nicht viel gemeinsam. Gut, sie sind beide Eishockeyprofis und verdienen ihr Geld bei der Düsseldorfer EG, aber ihre Rollen dort könnten kaum unterschiedlicher sein. McCrea ist ein robuster Verteidiger, bekannt für sein Körperspiel und vor allem dafür da, Tore zu verhindern. Gogulla ist ein Stürmer, technisch stark und vor allem dafür da, für Tore zu sorgen. Auch an diesem Wochenende taten sie, was von ihnen erwartet wird. Aber darüber hinaus schlüpften sie auch die Rolle des jeweils anderen: Am Freitag beim 3:2-Derbysieg in Köln machten beide durch geblockte Schüsse auf sich aufmerksam, am Sonntag beim 4:1 gegen die Iserlohn Roosters schossen beide Tore und bereiteten weitere vor. Also waren sie hauptverantwortlich dafür, dass die DEG das Wochenende mit sechs Punkte abschloss und nach ihrem vierten Sieg in Folge auf Rang sieben der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kletterte.