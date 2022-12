Dienstag in Regensburg Krymskiy läuft für Shatsky auf

Es ist schon höchst seltsam, dass die Pinguine auch in der DEL2 als eines der Topteams ein Aufbaugegner für Kellerkinder sind. Das war aber auch schon zu besseren DEL-Zeiten so. Im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs verschenkte die Mannschaft am Wochenende vier wertvolle Punkte.