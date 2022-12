Krefeld Pinguine gegen Dresden Rückkehr „ein komisches Gefühl“ für Roos

Roos beobachtet das Geschehen an der Westparkstraße natürlich noch mit großem Interesse. Die Situation nach dem Abstieg sei sehr schwer gewesen: „Als Sergey die Mannschaft zusammenbauen musste, waren die besten DEL2-Spieler schon unter Vertrag. Da standen nur noch Spieler zur Verfügung, die in der DEL2 oder in der DEL noch keinen Vertrag hatten. Dafür hat er das noch gut gemacht. Aber für mich ist die Erwartungshaltung, sofort wieder aufzusteigen, trotzdem nicht realistisch. Krefeld würde ein Umdenken gut tun. Man war ja auch schon in den vergangenen Jahren vom Geld her kein DEL-Standort mehr. Die Gesellschafter haben das einfach nur mit ihrem Geld am Leben gehalten. Krefeld ist finanziell nur noch ein DEL2-Standort. Das ist doch nicht schlimm, wenn man vier oder fünf Jahre in dieser Liga spielt und langsam wieder was aufbaut.“