Eishockey-Oberligist : Tote Hosen unterstützen EV Füssen

Die Toten Hosen unterstützten in der Vergangenheit auch schon die DEG. Foto: Endermann, Andreas (end)

Füssen/Düsseldorf „Die Toten Hosen“ unterstützt künftig den Eishockey-Traditionsclub EV Füssen. In der kommenden Saison werden die Trikots des Oberliga-Aufsteigers aus dem Allgäu mit dem Logo der Band und dem Songtitel „Steh auf, wenn du am Boden bist“ bedruckt. Es ist nicht die erste Unterstützung der Band für einen Sportverein.

Der Club musste 2015 nach der Insolvenz einen Neuanfang in der bayerischen Bezirksliga starten und ist nun zumindest wieder in der Drittklassigkeit angekommen. Hosen-Frontmann Campino ist seit drei Jahren Ehrenmitglied bei dem Traditionsclub, der viele deutsche Nationalspieler hervorgebracht hat.

Die „Hosen“ haben in der Vergangenheit immer wieder ihre Verbundenheit mit dem Sport gezeigt - allen voran mit den Klubs aus ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Sowohl Eishockey-Erstligist Düsseldorfer EG als auch die Fortuna liefen bereits mit dem Totenkopf - dem Logo der Band - auf dem Trikot auf. In beiden Fällen half die Band den Vereinen in einer finanziellen Notsituation.