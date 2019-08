Eishockey : „Rihards ist unglaublich schnell“

DEG-Trainer Harold Kreis ist begeistert von seinem lettischen Zugang, und auch von den anderen Neuen.

Es herrscht bei der DEG ein ganz anderes Selbstverständnis als in den Vorjahren. Nach der starken Vorsaison ist an der Brehmstraße das Selbstbewusstsein deutlich zu spüren, mit dem die Truppe in die Vorbereitung auf neue Spielzeit gestartet ist. Sie muss diesmal keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, bevor sie sich auf die neuen Ziele konzentriert.

Die Serie der Testspiele beginnt am Wochenende 17./18. August beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen in der Schweiz mit Spielen gegen HC Thurgau und HC Davos oder Schwenningen.

Kreis geht in seine zweite Saison in Folge bei der DEG. Dafür hat sich an seiner Seite viel getan: Neu sind Torwarttrainer Magnus Helin und Co-Trainer Thomas Dolak, der sich am Freitag ebenfalls positiv äußerte: „Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft. Alle haben während der anstrengenden Einheiten gut mitgezogen und hart gearbeitet“, sagte der 40-jährige Tscheche. Die Übungen waren so kräftezehrend, dass das Trainerteam seinen Schützlingen am Sonntag frei gibt. „Am Samstag absolvieren wir noch einen Lauftest auf dem Eis, dann haben sich die Spieler einen freien Tag verdient. Einige sind während der vergangenen Woche schon an ihre Belastungsgrenze gekommen.“