Düsseldorf: Fans kleben DEG-Logo auf Haie-Bus - Video mit Campino und Andi von Die Toten Hosen

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG ist bekannt dafür, ihre Rivalen von den Kölner Haien ordentlich zu necken. Der neueste Streich: Fans beklebten das Dach des Busses der Haie neu - mit einem DEG-Logo. Dabei hatten sie prominente Unterstützung.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Stattgefunden hat die Aktion schon am Freitag während des Spiels der DEG gegen die Haie, das die DEG mit 4:3 für sich entschied. Im Video zur Aktion ist zu sehen, wie Fans der DEG mit an der Spitze extra gepolsterten Leitern auf das Dach des riesigen schwarzen Tourbusses steigen und dort einen Aufkleber von etwa einem Meter Durchmesser anbringen. Am Schluss prangt ein rot-weißes DEG-Logo auf dem Bus der Kölner Haie. „Wir wollen zeigen, dass die Haie groß, aber wir größer und vor allen Dingen cooler sind“, sagte einer der Fans, die sich die kreative Aktion ausgedacht hatten.