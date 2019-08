Eine abwechslungsreiche Saisonvorbereitung : Die lustige Schnitzeljagd der Pinguine

Krefeld Die Krefelder Pinguine trafen sich zu einer nicht alltäglichen Teambuilding-Maßnahme durch die Seidenstadt. Die Trainer kassierten vor dem Start die Handys ihrer Spieler ein, die sich in fünf Gruppen aufteilten. Dann mussten sie alleine weiterkommen.

Auf Initiative von Chef Trainer Brandon Reid und seinem Co-Trainer Pierre Beaulieu trafen sich die Spieler der Krefeld Pinguine am Samstag zum „Amazing Race“, eine Art Schnitzeljagd. Dabei sollten die Kufen-Cracks die Stadt mal ohne Auto erkunden. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle um Teammanager Robin Kohl hatten für die Mannschaft verschiedene Aufgaben vorbereitet, die es für die Spieler zu lösen galt. Aufgeteilt war das Team der Pinguine in vier Gruppen zu jeweils fünf Spielern und einer Gruppe mit sechs Profis.

Ihre Handys und die Geldbeutel mussten die Spieler beim Start an der Yayla-Arena bei den Trainern abliefern. Ausgehändigt wurde jeder Gruppe ein Stadtplan und Fahrplan für Bus und Bahn. Erste Station war der Firmensitz der Stadtwerke Krefeld an der St. Töniser Straße. Hier galt es ein Puzzle zu lösen. Weiter ging es dann zum Pinguine-Partner Markthalle nach Krefeld-Fischeln. Gleich zwei Aufgaben hatten die Spieler hier auf dem Zettel. 20 leere Bierkästen waren aufzustapeln und von einem Einkaufszettel mussten alle Artikel so schnell wie möglich eingekauft werden.