Kardinal Woelki im Interview: „Düsseldorf kann stolz sein auf die Hosen“

Düsseldorf Für ihr Lebenswerk werden die Toten Hosen mit dem Preis „Düsseldorfer des Jahres“ geehrt. Ihr großer Fan: der Erzbischof von Köln.

Ein großes Jahr für die Toten Hosen: die erfolgreiche Tournee, die beiden ausverkauften Heimspiele in Düsseldorf, die Sache mit dem Echo und der viel beachtete Auftritt in Chemnitz. Zum Abschluss wird die Band am 3. Dezember für ihr Lebenswerk mit dem Preis „Düsseldorfer des Jahres“ ausgezeichnet. Der Preis wird von einer zwölfköpfigen Jury unter Vorsitz von Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe, vergeben. Die Ehrung kann ein Jubiläum feiern: Sie wird zum zehnten Mal vergeben. Zu den prominenten Vorgängern der Hosen gehören Heinz Mack, Klaus Doldinger und Heino. Unter den vielen Fans der Band ist auch Rainer Maria Kardinal Woelki, seit 2014 Erzbischof von Köln.