Finne ist die Nummer eins : Rynnäs will Führungsspieler sein

Torhüter Jussi Rynnäs, die neue Nummer eins der Pinguine. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der neue finnische Hüne der Krefeld Pinguine nimmt in den Planungen eine wichtige Rolle ein. Er bringt sogar Erfahrungen aus der NHL mit und feierte zwei Titel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Im Team der Pinguine fällt Jussi Rynnäs durchaus auf. Mit seinen 1,96 Metern Größe überragt der Finne einige seiner Mitspieler um knapp einen Kopf. Dabei würde kaum ein unbedarfter Beobachter bei dem zurückhaltenden Finnen auf Eishockeypsieler tippen. Er wirkt ohne Ausrüstung eher schlacksig und schüchtern.

Auf dem Eis aber ändert sich das Bild schnell. Mit der ausladenden Torwartausrüstung wird aus dem 32-Jährigen ein echter Hüne, der sich schnell und routiniert bewegt. „Ich habe früher versucht, immer überall zu sein und alles auf einmal zu machen“, erzählt er. „Heute glaube ich, kann ich immer noch sagen, dass ich schnell bin. Aber mit der Erfahrung mache ich mehr über Positionsspiel. Ich nehme den Schützen den Winkel und nutze meine Größe zu meinem Vorteil“, sagt die neue Nummer eins der Pinguine, die allerdings die Nummer 40 auf dem Trikot tragen wird.

Info Zwei Mal finnischer Meister Jussi Rynnäs bringt mit seinen 32 Jahren viel Erfahrung mit. Zweimal gewann er die finnische Meisterschaft (2014 und 2018) und stand im Frühjahr im Finale. Er überzeugte in Finnland, aber auch in Nordamerika. Fünfmal lief er für die Toronto Maple Leafs und Dallas Stars in der NHL auf. Mit 1,96 Meter Länge und 98 Kilo Gewicht verfügt er über einen großen Körper und nimmt allein dadurch dem Gegner schon viele Optionen. In der vergangenen Saison war er statistisch der zweitbeste Torwart der finnischen Liga. Allerdings lief ihm im Saisonverlauf der zehn Jahre jüngere Veini Vehviläinen, der fast identische Statistiken aufweist, den Rang ab.

Im Training zeigt er bereits, dass diese Aussage durchaus zutreffend ist und er das Potential hat, einer der besten Vertreter seines Faches in der kommenden DEL-Saison zu sein. Mit großer Ruhe und Abgeklärtheit hält er die Scheiben und lässt vor allem auffällig wenig Abpraller zu. Er verkürzt den Winkel gut und ist extrem schnell mit seinen großen Schonern. In dieser Hinsicht erinnert er stilistisch ein bisschen an den ehemaligen Pinguine-Torwart Eric Fichaud. Der hält übrigens noch heute den DEL-Rekord für den niedrigsten Gegentorschnitt in einer Saison.

Solche Statistiken aber sind dem ruhigen Skandinavier nicht wichtig, obschon er mit der Empfehlung eines beeindruckenden Wertes von 1,62 Gegentoren und 93 Prozent Fangquote vom finnischen Vizemeister Kärpät Oulu kommt. „Für mich zählt nur eine Statistik: Siege. Ich will dem Team jeden Abend die Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Ich will in die Playoffs und ich will als verschworene Gemeinschaft viel erreichen“, sagt Rynnäs.

Dazu will er selbst auch neben dem Eis beitragen. „Wir hatten in Lasse Kukkonen und Mika Pyörälä zwei unglaubliche Leader bei Kärpät. Sie sind der Grund, warum das Team Jahr für Jahr erfolgreich ist. Ich hoffe, einige dieser Führungsqualität hat auf mich abgefärbt und ich kann sie in die Pinguine-Kabine bringen“, sagt er. Das Finale der finnischen Eliteklasse verlor das Team allerdings. „HPK war Vorrunden-Fünfter und hat als Team überragend gespielt. Wir waren individuell besser, aber sie waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. So etwas will ich mit den Pinguinen erreichen“, sagt Rynnäs.