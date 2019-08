Das erste Testspiel der Krefeld Pinguine : Bissige Löwen ärgern die Pinguine

Krefeld Das Krefelder DEL-Team musste sich am Sonntag im ersten Testspiel der Saison dem Zweitligisten Frankfurt mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. 2740 Zuschauer sahen in der Rheinlandhalle ein packendes Match

„Endlich wieder Eishockey“, skandierten die KEV-Fans vor dem ersten Testspiel der neuen Eiszeit. Die Sommerpause muss den Anhängern der Pinguine wie eine Unendlichkeit vorgekommen sein. Denn der Heißhunger auf die neuformierte Mannschaft war auf den Rängen der Rheinlandhalle deutlich zu spüren. Entsprechend lautstark wurden die Spieler beim Warm-up begrüßt und gefeiert. Dass die Mannschaft dann gegen bissige Löwen aus Frankfurt aus der DEL2 wie 2018 am Main nach Penaltyschießen mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0; 0:1) unterlag, tat am Ende der guten Stimmung und der Vorfreude auf die neue DEL-Saison keinen Abbruch. Die 2740 Zuschauer, darunter gut 200 Fans der Gäste, sahen eine abwechslungsreiche und bis zum letzten Schuss spannende Auseinandersetzung zwischen den beiden Kooperationspartnern.

Von Beginn an war zu sehen, dass die Löwen, bei denen die Krefelder Constantin Vogt (U20) und Darren Mieszkowski aufliefen, bereits dreimal Spielpraxis gesammelt hatten. Bei den Pinguinen, die wie angekündigt ohne die Sturmreihe Costello/Pietta/Welsh sowie Verteidiger Torsten Ankert antraten, setzte Neuzugang Mark Cundari nach wenigen Sekunden die erste Duftmarke, als er zunächst Frankfurts Torjäger Mitchell einen Check verpasste und mit einem harten Schlagschuss das vom Ex-Krefelder Patrick Klein gehütete Tor verfehlte. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem die Gäste auch spielerisch mithielten und durch einen Distanzschuss in Führung gingen.