Erstes Fazit der Saisonvorbereitung : Pinguine sind so fit wie lange nicht mehr

info

Die beiden Jung-Pinguine Darren Mieszkowski und Tom Schmitz sind am Montag mit dem neuen Kooperationspartner Löwen Frankfurt ins Trainingslager nach Finnland gereist. Die Löwen haben ihr Camp in Hämeenlinna aufgeschlagen und spielen dort am Freitag gegen den Gastgeber und finnischen Meister. Am Samstag geht es dann noch gegen Nowosibirsk aus der russischen KHL. In beiden Spielen sollen die Nachwuchsspieler der Pinguine zum Einsatz kommen. Ab Dienstag schlagen die Löwen dann ihr Trainingslager in Krefeld auf.