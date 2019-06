Eishockey : Die U23 des KEV will kein Kanonenfutter sein

Krefeld Trainer Elmar Schmitz sieht dem Projekt Eishockey-Oberliga sehr zuversichtlich entgegen. Zwei weitere Spieler verpflichtet.

(hgs) In der neuen Eiszeit soll sich für die hiesigen Fans auch ein Besuch in der Rheinlandhalle lohnen. Dafür wird in erster Linie die neue U23-Mannschaft des Krefelder EV sorgen, die in der Oberliga an den Start geht. Am Donnerstag informierte Trainer Elmar Schmitz über den aktuellen Stand der Planungen: „Wir haben zuletzt nicht viel bekannt geben wollen, weil das Lizenzierungsverfahren, das für uns ja Neuland ist, läuft. Das ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Wir sind zuversichtlich, dass alles in Ordnung ist und wir die Lizenz bekommen.“ Im Hintergrund wurden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um optimale Rahmenbedingungen für den Auftritt in der dritthöchsten Liga zu schaffen. „Wir sind mit dem Kader sehr weit, das Vorbereitungsprogramm steht so gut wie fest. Auch die Bedingungen in der Rheinlandhalle sind geregelt. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht“, erklärte der Coach.