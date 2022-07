Eishockey-Rivalen arbeiten zusammen : Was DEG und KEV sich von der Kooperation versprechen

Düsseldorf Für viele Fans klingt es nach einem Aprilscherz: Die rheinischen Eishockey-Rivalen Krefeld Pinguine und Düsseldorfer EG wollen nach dem Abstieg des KEV zusammenarbeiten. Worum es im Kern der Vereinbarung geht.

Das ist möglich, weil die Krefeld Pinguine in der Vorsaison aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) abgestiegen sind. Im September starten sie also in der DEL2, als einziges Team aus NRW, weswegen sie fernab der gegenseitigen Abneigung der beiden Fan-Lager der logische Partner für die Düsseldorfer EG sind. Die Nähe biete „optimale Bedingungen für eine Zusammenarbeit“, sagt DEG-Manager Niki Mondt , nun gebe es die „Möglichkeit, sehr kurzfristig junge Spieler dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden“.

Derartige Kooperationen zwischen Erst- und Zweitligisten gibt es seit Jahren, kaum ein Team kann sich eine eigene zweite Mannschaft leisten. Also suchen sich DEL-Teams einen Partnerverein in der DEL2, bei dem junge Spieler, die überzählig sind, spielen können. Im Idealfall profitieren alle Seiten: Die Spieler bekommen Eiszeit, der Erstligist hat niemanden untätig auf der Tribüne sitzen, der Zweitligist bekommt Spieler, die ihn besser machen. So zumindest in der Theorie, in der Praxis hakt es nicht selten. Da die Wege häufig weit sind, fällt der kurzfristige Austausch meistens flach, und viele Zweitligisten haben gar keinen Platz im Kader frei. In Krefeld soll das anders aussehen, laut Geschäftsführer Sergey Saveljev sollen die jungen Düsseldorfer „den bestehenden Kader ergänzen und zu einer helfenden Hand“ werden.