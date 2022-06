Derby-Feeling in der Sommerpause : DEG veranstaltet Spaß-Wettkampf gegen Köln und Krefed

Düsseldorf Am Donnerstag treffen sich die Düsseldorfer EG, die Kölner Haie und die Krefeld Pinguine in einem Fitnesscenter zum „Sommerderby“. Auf dem Programm stehen laut DEG „spezielle, frech-lustige“ Aufgaben für die Spieler.

So ganz ohne geht es ja auch unter ärgsten Rivalen nicht. Das wissen die rheinischen Eishockeyklubs nur zu gut. Egal, wie die Tabelle aussieht, Derbys sind stets Festtage, bringen Aufmerksamkeit und Einnahmen. Weswegen sich die Düsseldorfer EG, die Kölner Haie und die Krefeld Pinguine auch gern mal in der langen Sommerpause treffen, um mit Spaß-Aktionen ein paar Schlagzeilen zu bekommen. Vor ein paar Jahren stritten sich Spieler von DEG und KEC in der Dormagener Innenstadt darum, wer einen Bus schneller ziehen kann. Vergangenen Sommer kamen Vertreter aller drei Klubs in der Feuerwehrschule in Garath zusammen und mussten allerlei Übungen absolvieren. Vom Klettern auf eine komplett ausgefahrene Feuerwehrleiter bis zum Lauf durch einen Käfig für Atemschutzübungen war alles dabei. Was die gewünschten Bilder produzierte. Und so war das eine Runde Sache für die Eishockeyklubs, die Presse war da, Radio und Fernsehen kamen. Da war mehr los als bei vielen Ligaspielen.