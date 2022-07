Krefeld Pinguine und DEG kooperieren : Wie es zu der Zeitenwende im Eishockey kommen konnte

Krefeld Sie waren einander spinnefeind. Jahrzehnte waren die Krefeld Pinguine und die Düsseldorfer EG in tiefer gegenseitiger Abneigung zugetan. Jetzt verkünden sie eine Zusammenarbeit. Wie das geht und was die Gründe dafür sind.

Der Krefelder Eislaufverein (KEV) wurde 1936 gegründet, seit 1995 spielen die Krefeld Pinguine. Der Verein wurde zwei Mal Deutscher Meister: 1952 und 2003. Seitdem hat kein Westverein mehr den Titel gewonnen. Der KEV spielte von 1981 an elf Jahre in der zweiten Liga. Die Pinguine gehören nach dem Abstieg erstmals der DEL 2 an.

In diesem Frühjahr haben sich die Wege der rheinischen Rivalen erneut getrennt. Die DEG hat sich in der DEL stabilisiert, mit ihr geht es aufwärts, während die Krefeld Pinguine erstmals in die DEL2 abgestiegen sind. Das hat Folgen. Aus der Annäherung wird eine Zusammenarbeit. Die Düsseldorfer EG und die Krefeld Pinguine werden Kooperationspartner. Damit sind die Schwarz-Gelben nicht nur faktisch, sondern auch gedanklich in der zweiten Liga angekommen. Junge Talente sollen so an beiden Standorten weiter gefördert werden. Wer aufseiten der DEG mit einer Förderlizenz ausgestattet werden wird, klärt sich im Laufe der Vorbereitung, heißt es. Zu den Kandidaten zählen sicherlich die beiden U20-Nationalspieler Jakub Borzecki und Josef Eham, die aus der Red Bull-Akademie in Salzburg in die Landeshauptstadt wechseln.