Nach 87 Jahren : DEG-Profis verabscheiden sich von der Brehmstraße

Info

Termine Am 19. August spielt die DEG in Zürich gegen die ZSC Lions, am Tag drauf gegen den EHC Kloten. Eine Woche später steht ein Turnier in Dresden an. Am 27. August geht es gegen die Eislöwen, einen Tag später gegen Frankfurt oder Iserlohn. Am 3. und 4. September geht es zudem zu einem Turnier in Bozen.