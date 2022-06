Sommerderby 2022 : Haie und DEG vermissen die Pinguine

Krefeld Beim Sommerderby 2022 in Düsseldorf konnten die Krefelder ihren Vorjahres-Titel nicht verteidigen und belegten am Ende gemeinsam mit den Düsseldorfern den zweiten Platz. Der Spaß stand im Vordergrund.

Das Sommerderby 2022 zwischen den rheinischen Eishockey-Rivalen DEG, Haie und Pinguine mit trickreichen, lustigen und anstrengenden Wettbewerben fand am Donnerstag im ALMA-Sport-Club in Düsseldorf statt. Je fünf meist junge Spieler der drei Klubs kämpften um den Sieg.

Die Pinguine traten als Titelverteidiger an. Im Vorjahr hatten sie in der Landeshauptstadt den Feuerwehrwettstreit gewonnen. Die vier Neuzugänge Mike Fischer, David Trinkberger, Sandro Mayr und Nikita Krymskiy sowie Rückkehrer Nikita Shatsky vertraten die DEL2-Mannschaft von der Westparkstraße. Lautstark unterstützt wurden sie von einigen Fans und Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle.

Die Saisoneröffnung der Pinguine am Samstag, 13. August, dürfte ein erster Gradmesser für das Interesse der Fans am ersten DEL2-Team der Krefelder. Denn neben dem Bühnenprogramm auf dem Parkplatz vor der Yayla-Arena steigt auf dem Eis um 17 Uhr ein Testspiel gegen die Düsseldorfer EG. Eintrittskarten für das Derby gibt es derzeit noch nicht. Christina Schertes, Leiterin Ticketing & Marketing, wartet noch die Ticket-Rohlinge von der Firma „eventim“: „Wir mussten neue mit dem DEL2-Logo bestellen, die aber noch nicht geliefert wurden.“

Der erste von fünf Wettbewerben fand auf der Laufbahn statt und hieß „Sumpf überqueren“. Die fünf Spieler mussten sich über zwei Matten den Weg zum Ziel bahnen, durften dabei aber nie den Boden berühren. Die Haie behielten auch bei über 30 Grad in der Sonne einen kühlen Kopf und kamen als erstes ins Ziel, gefolgt von der DEG und den Pinguinen.

Für das zweite Spiel „Quadrate bilden“ ging es in den Indoor-Sandbereich der Sport-Anlage. Dort war der Name auch Programm. Die fünf Spieler mussten innerhalb von zehn Minuten mit verbundenen Augen aus einem Seil ein Quadrat zusammenlegen. Die schönste Form hatte allerdings das Viereck der Pinguine.

Beim „Foot-Volley“ ging es auf den Beach-Volleyballplatz. Da am Ende alle Teams jeweils einen Sieg holten, musste die Punktedifferenz entscheiden. Dadurch gewannen die Kölner vor der DEG und Krefeld. Danach ging es für das lustige Spiel „füll den Eimer“ auf die Straße. Dort mussten die Spieler Becher mit Wasser füllen, diese auf einer kleinen Holztafel zum ersten Eimer bringen und reinschütten. Zwei weitere Spieler mussten das Wasser im Eimer mit Schwämmen aufsaugen, Huckepack zum zweiten Eimer bringen und auswringen. Am Ende stellte Eishockey-Schiedsrichter Alexander Preibisch per Lineal fest, dass im Eimer der Haie das meiste Wasser war. Es folgten DEG und KEV.