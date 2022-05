Gebürtiger Düsseldorfer bleibt : Nicolas Geitner verlängert bei der DEG

Düsseldorf Der Eishockeyklub hat den Vertrag mit dem Verteidiger um weitere zwei Jahre verlängert. Damit laufen in der nächsten Saison mindestens drei gebürtige Düsseldorfer für die DEG auf.

Der Kader der Düsseldorfer EG für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nimmt weiter Formen an. Und er wird auch wieder einige „echte“ Düsseldorfer kennen, gar in allen drei Mannschaftsteilen: Torwart Hendrik Hane hatte ohnehin noch Vertrag, Stürmer Philip Gogulla kehrt nach RP-Informationen aus München zurück, und seit diesem Donnerstag steht fest, dass es auch in der Abwehr jemanden geben wird, der in Düsseldorf zur Welt kam und bereits in der Jugend an der Brehmstraße spielte: Da verkündete die DEG, dass Nicolas Geitner seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Das werden dann die Jahre 18 und 19 für Geitner bei der DEG sein. Und man darf nicht vergessen, dass der Verteidiger erst 23 Jahre alt ist.