Spielplan der DEL 2 : Pinguine starten mit Traditionsduell in Bad Nauheim

Krefelds Stürmer Alexander Weiß ist schon heiß auf den Saisonstart. Foto: imago images/Thomas Frey/Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Krefeld Den Schmerz über den Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga mildert der Auftakt in der DEL 2. Da kommt es zu einem Treffen großer Traditionsvereine, wenn die Krefeld Pinguine in Bad Nauheim zu Gast sind.

Jetzt steht fest, gegen welche Gegner die Krefeld Pinguine am 16. und 18. September zum Saisonstart in der DEL 2 antreten. Für die anstehende zehnte Saison der zweiten Eishockey-Liga wurden die Spielpaarungen in Dresden vom DEL 2-Geschäftsführer Rene Rudorisch und der Leiterin Kommunikation Denise Krug ausgelost. Veröffentlicht wurden aber zunächst nur die ersten beiden Spieltage und die Spiele in der Weihnachtswoche. Vollständig veröffentlich werden soll der Spielplan nach einer Prüfung durch die Vereine am 15. Juli.

Den Pinguinen bleibt zum Auftakt am Freitag, dem 16. September eine sehr weite Auswärtsfahrt erspart. Die Schwarz-Gelben reisen in die Kurstadt Bad Nauheim und treffen dort im altehrwürdigen Colonel-Knight-Stadion auf den EC Bad Nauheim. Das 1946 erbaute Eisstadion fasst 4.500 Zuschauer und ist an drei Seiten offen. Die Gastgeber, die in der DEL 2 in der vergangenen Saison erst im Halbfinale an Ravensburg scheiterten, rechnen mit einem ausverkauften Haus. Das sicherlich auch deshalb, weil sich viele Fans der Pinguine auf den Weg in die Wetterau machen werden.

Zwei Tage später hebt sich dann in der Yayla-Arena der Vorhang zum ersten Heimspiel. Dann ist mit Regensburg der Aufsteiger beim Absteiger zu Gast. In den Reihen der Gäste steht mit dem 21-jährigen Patrick Demetz ein Spieler, der von 2015 bis 2021 beim KEV 81 im Nachwuchs und in der Oberliga ausgebildet wurde.

Sportlich sind das zum Auftakt zwei unterschiedliche Aufgaben. In Bad Nauheim, in deren Reihen mit Verteidiger Patrick Seifert auch ein Ex-Pinguin steht, dürfte es nicht einfach sein, gegen den Liga-Neuling Regensburg zählt dann aber nur ein Sieg.

