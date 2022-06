„Sehr wertvoll“ : Abwehrschrank Järvinen bleibt bei der DEG

Düsseldorf Der 33-jährige Finne hat für eine weitere Eishockey-Saison in Düsseldorf unterschrieben. Als Punktesammler fällt er selten auf, Manager Mondt schätzt dafür umso mehr Järvinens Qualitäten in der Defensive.

Umso glücklicher war am Freitag Niki Mondt , als er verkünden durfte, dass Joonas Järvinen um ein Jahr in Düsseldorf verlängert hat: „Joonas spielt defensiv sehr stark und konsequent. Außerdem hat er eine super Einstellung und viel Erfahrung. Alles in allem ist Joonas sehr wertvoll für die Mannschaft, und ich bin froh, dass er uns erhalten bleibt“, sagte der DEG-Manager über den 33-jährigen Finnen, der zum Start der Vorsaison nach Düsseldorf gewechselt war und auf Anhieb überzeugte.

Das tat er eben nicht als Punktesammler, nach 51 Spielen stand er bei nur zwei Toren und fünf Vorlagen. Aber er tat fast 21 Minuten pro Abend das, was Mondt von ihm erwartet hatte: Ruhe und Erfahrung ausstrahlen, Zweikämpfe gewinnen, Schüsse blocken, Nachschüsse verhindern, den Puck aus der eigenen Zone bringen, auch unter Druck die Übersicht behalten. Alles klappte natürlich nicht, hin und wieder gönnte er sich unnötige Strafzeiten, zudem erlebte er die drittmeisten Gegentore aller DEG-Feldspieler auf dem Eis, aber das lag längst nicht nur an ihm. Zudem brachte der 1,90-Meter-Mann ein körperliches Element ins Spiel der DEG, die sonst nicht unbedingt für krachende Bodychecks bekannt ist.

Entsprechend gut kommt der eher stille Finne bei Fans und Mitspielern an. Was er so zurückgibt: „Wir hatten eine tolle Truppe, die ich in so einer Form noch nie erlebt habe“, sagt Järvinen. „Deshalb freue ich mich, den Weg mit dem Team weiterzugehen.“