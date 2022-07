Saisonstart am 16. September : Pinguine erhalten Lizenz für die DEL2

Krefeld Auch die anderen 13 Vereine der 2. Eishockey-Liga können wie die Krefelder teilweise unter Auflagen an den Start gehen. Geschäftsstellen-Leiter Karsten Holderberg konnte alle Bedenken ausräumen.

Die Löwen Frankfurt sind der sportliche Aufsteiger in die DEL und werden als 15. Team in der ersten Liga antreten. Somit startet die zweite Liga mit 14 Klubs in die neue Spielzeit – und diese wird eine ganz besondere. Denn wenn am Freitag, 16. September die Punktejagd beginnt, fällt auch der Startschuss für die zehnte DEL2-Saison.