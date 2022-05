Der nächste Neuzugang : Krefeld Pinguine verpflichten Maximilian Söll

Der 20-jährige Maximilian Söll war in der Abwehr des Oberligisten EC Peiting eine feste Größe. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Krefeld Der 20-jährige Verteidiger wechselt vom Oberligisten EC Peiting an die Krefelder Westparkstraße. Er war bei seinem Ex-Verein, dem der Abschied sehr weh tut, in der Abwehr eine stabile Größe.

Von H.-G. Schoofs

(hgs) Die Krefeld Pinguine füllen ihren Kader für die DEL2-Saison weiter mit jungen Spielern auf. Verteidiger Maximilian Söll wird ab der kommenden Saison für die Schwarz-Gelben auflaufen. Der 20-jährige Schongauer wurde beim EC Peiting ausgebildet und durchlief auf seinem Weg in die Oberligamannschaft alle Altersklassen der Oberbayern. In der 1. Mannschaft kam er in der vergangenen Spielzeit in 37 Spielen auf 18 Punkte (sieben Tore, elf Vorlagen).

„Maximilian ist ein Rohdiamant, den es zu formen gilt. Er ist ein harter Arbeiter und hat zuletzt in der Oberliga Süd in Peiting eine starke Saison absolviert. Wir wollen ihm dabei helfen sein Spiel weiterzuentwickeln und mit dem Verein zu wachsen“, sagt der Sportliche Leiter Sergey Saveljev.

Maximilian Söll sagt zu seinem Wechsel von Bayern an der Niederrhein: „Ich freue mich über die Chance, die ich bei den Pinguinen erhalte und möchte dem Klub das in mich gesetzte Vertrauen zurückgeben. Ich sehe in Krefeld die beste Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln und mich letztendlich in der DEL2 etablieren zu können. Ich bin ein ehrgeiziger und harter Arbeiter und werde alles daran setzen, mich im Profigeschäft zu beweisen. Kurz gesagt: Ich freue mich über die neue Herausforderung an der Westparkstraße.“