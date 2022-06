Jahreshauptversammlung : Thimm löst Holderberg bei den Supporters ab

Krefeld Die Fan-Organisation der Pinguine wählten den neuen Vertreter für die Gesellschafter-Versammlung. Einen Vorgeschmack auf die Saison bekamen die Mitglieder in einer kleinen Talkrunde mit den beiden neuen Stadionsprechern.

(JH) Auf ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder der Pinguine Supporters mit Spannung und Vorfreude auf die kommende Saison in der DEL 2. Neuwahlen standen nicht an, weil der Vorstand immer für zwei Jahre gewählt wird. Somit verbleiben an der Spitze der Unterstützer des Krefelder Eishockeysports, wie sich die Supporters bezeichnen, Ines Krebs als 1. Vorsitzende, Frank Dufeu als 2. Vorsitzender und Tina Hallen als Schatzmeisterin.

Neu gewählt wurde der Vertreter der Supporters in der Gesellschafterversammlung der Pinguine. Karsten Holderberg, der inzwischen die Geschäftsstelle der Pinguine leitet, hat sein Amt niedergelegt, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Thomas Thimm. Thimm ist 62 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ist als Inhaber und Geschäftsführer in der Versicherungsbranche tätig. Geboren wurde Bockum. Seit über 50 Jahren ist er Fan des KEV und der Pinguine. Beruflich hat es ihn vor 40 Jahren nach Wuppertal verschlagen. Zu jedem Heimspiel der Schwarz-Gelben reist er mit seiner Familie an. „Als erfolgreicher Unternehmer glaube ich, mich in der Gesellschafterversammlung mit einbringen zu können“, sagt er zu seiner Kandidatur.