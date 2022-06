Ein weiterer Neuzugang : Pinguine holen Betreuer aus Schweden

Info

Ein Jahr nach der Premiere in der Düsseldorfer Feuerwehrschule und drei Jahre nach dem legendären Bus-Zieh-Duell in Dormagen treffen sich die DEG, Haie und Pinguine erneut zu einem Sommer-Derby. Der spezielle, frech-lustige Wettbewerb steigt am Donnerstag ab 10 Uhr im Alam-Sport-Club in Düsseldorf-Heerdt. Wieder treten fünf Spieler pro Team gegeneinander an. Auch Fans sind dabei.