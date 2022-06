Krefeld Pinguine mit Novum : Patrick Kramp und Simon Arens sind die neuen Stadionsprecher

Krefeld Sie Stimmung anheizen, können viele, mit Worten jonglieren, einige, aber bei alldem den richtigen Ton treffen, nur wenige. Deshalb haben die Krefeld Pinguine bei ihrer Wahl des Stadionsprechers ein Casting veranstaltet.

(JH) Bei der Suche nach einem Nachfolger für Stadionsprecher Kristian Peters-Lach, der mit dem letzten Heimspiel der Pinguine in der DEL gegen Adler Mannheim , seine Tätigkeit nach 18 Jahren beendet hat, ging der Club einen besonderen Weg. Unter dem Motto „Aus der Kurve für die Kurve“ baten die Pinguine zu einem Casting. Aus zuvor etwa 20 Bewerbungen hatte der Klub sieben Kandidaten ausgewählt und eingeladen. Zwei Bewerber hatten kurzfristig abgesagt, so dass sich fünf Herren der Jury präsentieren durften. Die Jury bestand aus etwa 100 geladenen Gästen, vornehmlich aus den Fan-Clubs der Pinguine, die mittels Stimmzettel die Bewerber bewerten konnten.

Die Kandidaten hatten zunächst eine fünfminütige Redezeit, um die Fanclub-Vertreter von sich zu überzeugen. Gefordert war eine Begrüßung des Publikums vor dem Szenario, dass die Pinguine am 16. September zum ersten Heimspiel in der DEL 2 die Lausitzer Füchse empfangen. Es galt anschließend, eine Starting Six mit Spielern aus verschiedenen Jahrzehnten zu bestimmen.