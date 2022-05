Der nächste Neuzugang : Krefeld Pinguine verpflichten Talent Nikita Krymskiy

Stürmer Nikita Krymskiy, hier im Trikot der U18-Nationalmannschaft, will bei den Pinguinen den nächsten Schritt ins Profi-Eishockey machen. Foto: IMAGO/ActionPictures/IMAGO

Krefeld Der 18-jährige Stürmer kommt von EG Diez-Limburg. Im Nachwuchs waren die EisbärenJuniors Berlin seine erste Station. Während des Lockdowns spielte er in Russland bei Vityas Podolsk.

(JH) Die Krefeld Pinguine haben Stürmer Nikita Krymskiy unter Vertrag genommen. Der 18 Jahre alte Deutsch-Russe stand zuletzt in der Oberliga bei der EG Diez-Limburg unter Vertrag. In 35 Einsätzen erzielte der in St. Petersburg geborene Krymskiy 19 Punkte (acht Tore, elf Vorlagen).

„Nikita ist ein Spieler mit Perspektive. Er hat eine sehr gute Einstellung, ist selbstbewusst und wir sind optimistisch, dass er sein Potenzial bei uns ausschöpfen wird. Er hat bereits jetzt gute technische Fähigkeiten“, sagt der Sportliche Leiter Sergey Saveljev

Nikita Krymskiy freut sich auf seine neue Herausforderung: „Krefeld ist eine Organisation mit viel Tradition und leidenschaftlichen Fans. Der Club möchte wieder in die DEL zurückkehren. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. In der Vergangenheit haben junge deutsche Spieler in Krefeld eine Chance bekommen, Eiszeit zu erhalten und sich sportlich weiterzuentwickeln. Hier kann ich den nächsten Schritt im Profi-Eishockey machen. Ich sehe mich selbst als harter Arbeiter und vielseitigen Angreifer, der keine Angst davor hat, zum Tor zu ziehen, aber auch ein Auge für seine Mitspieler hat.“