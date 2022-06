22 Jahre und sehr selbstbewusst : Mike Fischers Forderung an die Fans der Pinguine

Der künftige Krefelder Mike Fischer (links) und der Nürnberger Jakob Ustorf gehen sich an den Kragen. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Krefeld Der Stürmer Mike Fischer und der Verteidiger David Trinkberger wechseln vom ungeliebten Nachbarn Düsseldorfer EG über den Rhein. Das fällt ihnen nicht schwer, denn sie haben bei den Krefeld Pinguinen ein klares Ziel.

Von Josef Hermanns

Unter dem Motto „Gekommen, um mit den Pinguinen aufzusteigen“ sind Stürmer Mike Fischer und Verteidiger David Trinkberger von der Düsseldorfer EG nach Krefeld gewechselt. Weil es für beide bei der DEG trotz guter Leistungen, was ihnen auch in einem Abschlussgespräch vom scheidenden Trainer Harald Kreis bescheinigt wurde, nicht weiter ging, haben sie gleich zugegriffen, als die Angebote aus Krefeld kamen. Ihr klares Ziel ist es, mit den Pinguinen die Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu schaffen.

„Der Club will wieder aufsteigen und dabei will ich mithelfen“, sagt Fischer. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der 22-Jährige vor allem auf die Unterstützung der Fans und auf die Qualität des Kaders. „Die Halle muss beben, wenn wir aufs Eis gehen“, fordert er. „Die Heimstärke soll ein Trumpf sein. Wir haben schon jetzt eine gute Mischung mit vielen talentierten Spielern und mit sehr erfahrenen Leuten wie Marcel Müller und Pascal Zerressen, die auch schon für Deutschland gespielt haben.“

Fischer will dem Team mit Toren und Vorlagen helfen, möglichst viele Spiele zu gewinnen. „Ich glaube, die Spielübersicht ist meine Stärke, dabei habe ich meine Mitspieler im Blick, treffe aber natürlich auch gerne selber ins Tor.“ Der gebürtige Heilbronner, der in den vergangenen Jahren viel Verletzungspech hatte und gleich dreimal für jeweils vier Monate pausieren musste, bringt reichlich Erfahrung aus der DEL 2 mit. Der 180 Zentimeter große und 79 Kilogramm schwere Angreifer debütierte dort als 19-Jähriger 2018 für die Löwen Frankfurt. In seiner Premierensaison gelangen ihm in 60 Spielen sechs Treffer und 13 Torvorlagen. Die folgende Spielzeit verpasste er wegen Verletzung fast komplett. In der Saison 2020/21 lief es für ihn sehr gut. In nur 37 Spielen erzielte er sechs Treffer und gab 14 Torvorlagen. „Die DEL 2 ist eine starke Liga, das Niveau ist von Jahr zu Jahr besser geworden, auch kleinere Mannschaften haben inzwischen viele gute Spieler“, meint der Angreifer, der noch Single ist und sich im Juli noch eine Woche Urlaub gönnen will, bevor dann Anfang August die Vorbereitung startet.

Abwehrspieler David Trinkberger, der aus der Talentschmiede des EV Landshut hervor gegangen ist, zog es im Sommer 2014 als 18-Jähriger nach Amerika. Der 196 Zentimeter große Verteidiger spielte dort nicht nur Eishockey, sondern machte auch seinen Bachelor- und Masterabschluss. In dieser Zeit lernte er seine Freundin Kendall kennen, die derzeit noch in den Staaten arbeitet, aber im September nach Krefeld kommen will. 2020 kam Trinkberger, der genau wie Mike Fischer für Deutschland in der U18- und U20-Nationalmannschaft spielte, zurück nach Deutschland. Er unterschrieb einen Vertrag in Nürnberg. Im vergangenen Sommer wechselte er zur DEG. In der höchsten deutschen Spielklasse hat er bereits 76 Partien absolviert, dabei drei Treffer erzielt und zehn Torvorlagen gegeben.

