Zach Magwood kommt aus Innsbruck : Torjäger Nikita Shatsky kehrt zu den Pinguinen zurück

So wollen die Fans Nikita Shatsky in der kommenden Saison möglichst oft jubeln sehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Jahr war er weg, jetzt ist Nikita Shatsky wieder da. Zudem haben die Pinguine Stürmer Zach Magwood verpflichtet, der zuletzt in Innsbruck gespielt hat. Sportdirektor Sergey Saveljev ist von den Neuen überzeugt. Damit sind vier der sechs Ausländerlizenzen vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine haben zwei neue Stürmer präsentiert. Vom HC Innsbruck wechselt der Kanadier Zach Magwood nach Krefeld und Nikita Shatsky kehrt nach seinem Gastspiel in der Oberliga Süd in Höchstadt an die Westparkstraße zurück. Damit haben die Pinguine vier ihrer sechs möglichen Kontingentspielerlizenzen für die kommende Saison vergeben, von denen vier pro Spiel eingesetzt werden dürfen.

Lesen Sie auch Krefeld Pinguine : Das Zugpferd braucht starke Ausländer

Zach Magwood ist Center und absolvierte in der vergangenen Saison seine erste Spielzeit in Europa. In Österreich absolvierte er 47 Partien, erzielte dabei 18 Treffer und gab 19 Torvorlagen. In der Saison zuvor stand der in Cambridge in Ontario geborene Angreifer beim NHL-Club Ottawa Senators unter Vertrag, kam aber nur im Farmteam, den Belleville Senators in der AHL, zum Einsatz. „Zach ist ein schneller Spieler mit guter Spielübersicht und einem starken Schuss und passt daher gut in unsere Philosophie. Er ist ein leidenschaftlicher und harter Arbeiter und versteht sich als Teamplayer. Ich kann es kaum noch erwarten zu sehen, was er für uns leisten wird“, schwärmt Sportdirektor Segey Saveljev über den Neuen, der mit 179 Zentimeter für einen Center nicht gerade Gardemaß hat.

info Die Kontingentspieler der Krefeld Pinguine Sergei Belov, geb. 24. 8. 1993, Torhüter aus Russland. Nikita Shatsky, geb. 16. 2. 1995, Stürmer aus Russland. Kael Mouillierat, geb. 9. 12. 1987, Stürmer aus Kanada. Zach Magwood, geb. 22. 4. 1998, Stürmer aus Kanada.

Was unsere Redaktion bereits am 30. Mai als Gerücht meldete, bestätigte der Club jetzt: Stürmer Nikita Shatsky, der bereits in der Saison 2020/21 in Krefeld unter Vertrag stand, kehrt zurück. Der Russe absolvierte damals 24 Spiele, erzielte dabei zwei Treffer und gab zwei Vorlagen. Pech hatte er beim Auswärtsspiel in Nürnberg, wo er sich schwer an der Schulter verletzte und operiert werden musste. Für ihn war die Saison damit vorzeitig beendet. Im vergangenen Sommer trainierte er beim Oberliga-Team des KEV 81 mit, bevor er nach Höchstadt in die Oberliga Süd wechselte. Dort war er mit 15 Treffern und 23 Torvorlagen in 33 Spielen einer der Topscorer. Sein Vertrag wurde bei den Franken dann auch verlängert. Auf Betreiben von Sportdirektor Sergey Saveljev soll der Vertrag des Angreifers wieder aufgelöst worden sein, so dass seiner Rückkehr nach Krefeld nichts mehr im Weg steht. Bis zu seinem Wechsel im Sommer 2020 nach Krefeld spielte der in Podolsk geborene Angreifer ausschließlich in Russland. Er absolvierte dort 19 Spiele in der KHL.

Sergey Saveljev ist überzeugt, dass Nikita Shatsky seine zweite Chance bei den Schwarz-Gelben nutzen wird. „Nikita hat in der vorletzten Saison bereits bewiesen, dass er ein Kämpfertyp ist und sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagt er. „Wir haben beobachtet, wie er sich in der vergangenen Saison in Höchstadt von seiner schweren Verletzung erholt und sich zurückgearbeitet hat. Er hat bewiesen, dass er ein charakterstarker Spieler ist, der sein Herz auf der Eisfläche lässt und sich voll mit unserem Verein identifiziert.“

Lesen Sie auch Der Abstieg ist abgehakt : Pinguine kein Nachrücker für die DEL-Saison