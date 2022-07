Thioune hat Entscheidung getroffen : Dieser Spieler ist neuer Kapitän von Fortuna

Düsseldorf Daniel Thioune hat am Donnerstag Fortunas Kapitän für die kommende Spielzeit bestimmt. Seine Entscheidung teilte der Trainer am Nachmittag dem Mannschaftsrat mit, einen Tag später nun die offizielle Verlautbarung. Wer nun beim Düsseldorfer Zweitligisten die Binde erhält.

Seit Donnerstag, 16.45 Uhr, ist klar, was sich seit Wochen angedeutet hat. Daniel Thioune hat im Kreise des Mannschaftsrat den Kapitän für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Andre Hoffmann wird neuer Spielführer der Fortuna. Am kommenden Freitag gegen Twente Enschede (14 Uhr) wird er zum ersten Mal die Binde überstreifen.

Mit im engeren Rennen um die Binde sollen dem Vernehmen nach Marcel Sobottka , in der vergangenen Saison noch Vizekapitän hinter Adam Bodzek , und Routinier Rouwen Hennings gewesen sein. Ersterer ist aber nicht der klassische Lautsprecher innerhalb der Mannschaft. Zweiterer womöglich in seiner letzten Saison bei Fortuna. Beide sind allerdings von Thioune zu Hoffmanns Stellvertretern auserkoren worden.

Viele Punkte haben also schon vor der endgültigen Entscheidung für Hoffmann gesprochen. Der 29-Jährige ist in der Mannschaft als Führungsspieler absolut anerkannt, hat auch in der Krise im Frühjahr mit dafür gesorgt, dass sich das Team nicht auseinanderdividieren ließ. Nun wird der Innenverteidiger, der seit nunmehr fünfeinhalb Jahren bei der Fortuna unter Vertrag geht, den nächsten Schritt in der Hierarchie innerhalb der Mannschaft gehen.