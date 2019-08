WM-Vorbereitung : Deutsche Basketballer sehnen Ankunft von Schröder herbei

Trier Die deutschen Basketballer starten gegen schwache Schweden mit einem Kantersieg in die WM-Vorbereitung. Für schwierigere Aufgaben fiebert das Team dennoch der Ankunft von NBA-Star Dennis Schröder am Dienstag entgegen.

Nachdem der 25-jährige Schröder die erste Trainingswoche der WM-Vorbereitung wegen "wichtiger persönlicher Dinge" in den USA verpasst hat, steht seine Ankunft kurz bevor: "Wir erwarten, dass Dennis am Dienstag da ist", sagte Bundestrainer Henrik Rödl, dem der Test ohne seinen Spielmacher nicht gänzlich ungelegen kam: "Es war eine Situation, die nicht geplant war, aber das kann in einem WM-Spiel natürlich auch vorkommen und dann müssen wir auch ohne ihn zurechtkommen. Wir haben mittlerweile einen so tiefen Kader, dass wir in solchen Situationen keine Delle mehr bekommen. Aber klar ist er unser Anführer, und wir freuen uns, dass wir ihn ab Dienstag integrieren können."