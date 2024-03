Gastgeber und US-Frauen Attraktive Olympia-Lose im Basketball

Basketball-Weltmeister Deutschland trifft bereits in der Vorrunde der Olympischen Spiele in Paris auf Gastgeber Frankreich mit Supertalent Victor Wembanyama. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen am Dienstagabend in Mies in der Schweiz. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert kann mit der Auslosung für das olympische Turnier in diesem Sommer trotzdem zufrieden sein.