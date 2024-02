Basketballer verlieren in Bulgarien Rückschlag für Weltmeister Deutschland auf dem Weg zur EM

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), in der David Krämer erneut als einziger Goldmedaillengewinner von Manila stand, ist mit 1:1-Bilanz zunächst Tabellenzweiter hinter den Bulgaren in der Vierergruppe D. Schweden kann am Abend auch noch vorbeiziehen. Drei Teams bekommen ein Ticket für die EuroBasket im kommenden Jahr in Zypern, Finnland, Polen und Lettland.