Mit 16 Jahren in die USA ausgewandert So hält Basketball-Legende Schrempf Kontakt nach Leverkusen

Als 16-jähriger kam der Leverkusener in die USA, seit 1981 lebt er in Seattle, 1985 kaufte er dort das erste Haus. Doch seine Wurzeln hat er in Deutschland. Seine Mutter lebe immer noch in Leverkusen-Opladen. Seine Schwester wohne in der Gegend von Münster. Drei- oder viermal sei er im vergangenen Jahr nach NRW gereist, erzählt Schrempf. Wenn er ins Rheinland komme, dann sehe er seine Freunde und Mannschaftskameraden, mit denen er vor 40 Jahren gespielt habe. „Es ist immer gut, zurückzugehen.“ Dann treffe er auch Menschen, denen er viel zu verdanken habe wie seinen damaligen Coach Otto Reintjes.