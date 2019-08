78:46 gegen Schweden : Klarer Sieg im ersten WM-Test für Basketballer

Trier Die deutschen Basketballer feiern einen deutlichen Sieg im ersten WM-Test. Beim 78:46 über Schweden macht sich das Fehlen des Anführers nicht bemerkbar.

Auch ohne Anführer Dennis Schröder sind die deutschen Basketballer mit einem eindrucksvollen Pflichtsieg auf den langen Weg zur WM nach China gestartet. Im ersten von sieben Testspielen setzte sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag in Trier gegen die international unterklassigen Schweden souverän mit 78:46 (37:23) durch.

Schlüsselspieler Schröder von den Oklahoma City Thunder soll nun am kommenden Dienstag in Hamburg zum Team stoßen, bekräftigte DBB-Präsident Ingo Weiss im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Es sei verabredet, dass Schröder erst zum Supercup in der Hansestadt einsteigt und beim Traditionsturnier vom 16. bis 18. August aufläuft, „weil er noch einige private Dinge in den USA regeln musste“, sagte Weiss. „Wir freuen uns drauf, das passt für uns.“