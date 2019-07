659 Spiele : Bayern-Basketballer holen NBA-Star Greg Monroe

München Die Basketballer des FC Bayern München haben einen echten Transfer-Knaller gelandet. Aus der NBA kommt Greg Monroe. 659 Mal spielte er in der besten Liga der Welt.

Vor drei Monaten spielte Greg Monroe noch im Viertelfinale der NBA-Playoffs, nun ist dem FC Bayern mit der Verpflichtung des Centers ein spektakulärer Coup gelungen. Nach dem Verlust von Top-Star Derrick Williams sorgen die Münchner wieder für eine absolute Attraktion mit reichlich US-Erfahrung in der Basketball-Bundesliga. Der 29-Jährige erhält beim deutschen Meister einen Einjahresvertrag. „Wir sind sehr stolz, dass Greg zu uns stößt“, sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der aus dem US-Bundesstaat Louisiana stammende Profi ist nach T.J. Bray und Ex-NBA-Spieler Josh Huestis der dritte Neuzugang der Münchner in diesem Sommer. Die Bayern hatten nach dem zweiten Meistertitel in Serie die Verluste von Flügelspieler Williams, Center Devin Booker und Spielmacher Stefan Jovic zu zahlungskräftigen Teams aus der Königsklasse Euroleague zu verkraften. „Ich hoffe, keiner erwartet jetzt eine Derrick-Williams-Teil-2-Story, denn Greg ist ein anderer Spieler und spielt auf einer ganz anderen Position“, sagte Baiesi.

Am Abend wurde noch bekanntgegeben, dass Milan Macvan den Verein ebenso verlassen wird. Der 29 Jahre alte Serbe war für zwei Spielzeiten bei den Münchnern unter Vertrag, musste die meiste Zeit davon aber wegen zwei Kreuzbandverletzungen aussetzen. Der Olympia-Zweite von 2016 wechselt in die japanische Liga.

In seinen NBA-Anfangsjahren war Monroe lange Zeit als Starter gesetzt. Von 2016 an fiel seine sportliche Aktie in der NBA ein wenig, er war für die Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Phoenix Suns, Toronto Raptors und zuletzt Philadelphia 76ers aktiv. In der Ära von mobilen großen Spielern, die häufig auch von außen werfen können, war Monroe als Center eher klassischer Prägung weniger gefragt, da er auch defensiv keine Spitzenklasse mehr ablieferte.