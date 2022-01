Werbetafel in Rheinberg : Videowall wird zum Hingucker

Die Werbetafel in luftiger Höhe. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Rheinberger Werbeagentur Tenge und Spangenberg wirbt in Rheinberg im Gewerbegebiet Winterswick nahe der Kreuzung Bundesstraße 510/Landstraße 137 in 20 Metern Höhe.

Autofahrer warten im Laufe ihres Lebens im Durchschnitt insgesamt rund zwei Wochen an roten Ampeln. Das sollen Forscher einmal ermittelt haben. Warum die Rotphase nicht nutzen und die Aufmerksamkeit auf Reklame lenken? Wenn auch nur für wenige Sekunden. Das dachten sich Dennis Tenge und Markus Spangenberg, Inhaber der Rheinberger Werbeagentur Tenge & Spangenberg. Sie ließen im Gewerbegebiet Winterswick – direkt an der Kreuzung von L137 und B510 – 20 Meter über dem Asphalt eine vier mal drei Meter große Videowall installieren.

Auf der zwölf Quadratmeter großen LED-Tafel präsentieren im 15-Sekunden-Takt verschiedene Unternehmen ihre Werbebotschaften. Von 6 bis 22 Uhr. Zahlreiche LED-Lämpchen im Abstand von 4,8 Millimeter sorgen für die entsprechend hohe Auflösung und eine „messerscharfe“ Darstellung. Einen mittleren fünfstelligen Betrag habe man in die neue Werbetechnik investiert, bestätigt Agentur-Inhaber Dennis Tenge. Die technische Realisation sei in Kooperation mit einem Koblenzer Unternehmen erfolgt.

Der Gerüstturm, an dem das LED-Display montiert wurde, steht schon seit vielen Jahren gut sichtbar an der Kreuzung. „Bislang mit drei Neontafeln als Werbeträger“, erinnert sich Dennis Tenge. Das habe ihn auf die Idee gebracht, das ganze Konstrukt zu modernisieren. So habe er Kontakt zum Vermieter aufgenommen, mit dem man sich schnell einig wurde.

Mit rund einem Jahr hat das Genehmigungsverfahren bei Straßen NRW allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Zudem gab es Auflagen für die Nutzung der eingesetzten Technik: Es dürfen keine Bewegtbilder – also Videoclips – über die Videowall gezeigt werden. „In Zeiten von Infotainmentsystemen in Fahrzeugen verbietet das ein Gesetz aus den 1960er Jahren“, sagt Dennis Tenge schmunzelnd. Zudem verfüge das Display über einen Dämmerungsschalter. Der verhindert, dass Autofahrer nachts geblendet werden.

Dennis Tenge und Markus Spangenberg, die den Turm für zehn Jahre gemietet haben, sind vom Erfolg der digitalen Reklametafel überzeugt. Der Standort der LED-Tafel befindet sich an der Hauptverkehrsachse zwischen Moers und Xanten. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Auffahrten zur A57 und A42. Werbung sei hier attraktiv, aufmerksamkeitsstark und mit hoher Reichweite platziert, sagt Dennis Tenge. Aktuell sind die beiden Unternehmer auf der Suche nach weiteren Videowall-Standorten in der Region.

