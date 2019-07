BBL-Auftakt : Aufsteiger Hamburg muss zum Auftakt zu Meister München

Der vorläufige Spielplan für die BBL-Saison 2019/20 ist veröffentlicht worden. Meister Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hamburg Towers. Übertragen werden die Partien von MagentaSport und Sport1.

Meister Bayern München startet am 30. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hamburg Towers in die 54. Saison der Basketball Bundesliga (BBL). Der vorläufige Spielplan für die Saison 2019/20 wurde am Dienstag von der BBL veröffentlicht. Vizemeister Alba Berlin startet hingegen erst am 2. Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei Pokalsieger Brose Bamberg in die neue Saison.