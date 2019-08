Betrug beim Doping : US-Basketballer war plötzlich schwanger

Köln Ein US-Basketballspieler ist für zwei Jahre vom Weltverband gesperrt worden. Bei einer Dopingprobe wurde ein Schwangerschaftshormon in einer Probe gefunden. Der Basketballer hatte Urin seiner Freundin eingereicht statt seinen.

Dumm gelaufen: Nach einem positiven Befund auf ein Schwangerschaftshormon (hCG) in seiner Urinprobe ist der US-Basketballer Donell Cooper vom Weltverband Fiba wegen Betruges für zwei Jahre gesperrt worden. Dies berichten internationale Medien. Der 28-Jährige, der bis 2018 für AS Monaco spielte, hatte zum Zweck seiner Einbürgerung in Bosnien-Herzegowina eine Dopingprobe abgegeben. Diese Probe stammte aber offenbar von seiner Freundin.