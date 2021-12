Neue Integrationsbeauftragte : SPD-Newcomerin ist künftig für Migration und Flüchtlinge zuständig

Die Politikwissenschaftlerin Reem Alabali-Radovan, bisherige Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. (Archiv) Foto: dpa/Zentralbild

Berlin Sie ist erst seit Januar in der SPD und soll ab diesem Mittwoch bereits Mitglied in der Bundesregierung sein. Reem Alabali-Radovan ist eine Überraschung im Kabinett von Olaf Scholz. Wie tickt die 31-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern?

Am Montag klingelte ihr Telefon. Der künftige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt war dran und fragte Reem Alabali-Radovan mit einem schönen Gruß von Bald-Kanzler Olaf Scholz (SPD), ob sie Staatsministerin und Integrationsbeauftragte werden wolle. Lange überlegen musste die 31-Jährige nicht. Nun tritt sie an diesem Mittwoch die Nachfolge von Annette Widmann-Mauz (CDU) im Kanzleramt an.

Alabali-Radovan wurde 1990 in Moskau geboren. Ihre aus dem Irak stammenden Eltern studierten zu der Zeit dort. Die beiden Ingenieure zogen sechs Jahre später nach Deutschland und beantragten Asyl, weil sie im Irak politisch verfolgt wurden. Ihre Ingenieursdiplome wurden nicht anerkannt, heute arbeiten Alabali-Radovans Eltern in Schwerin im Einzelhandel und in der Gastronomie.