Nach US-Militärschlag : Berlin will deeskalieren

Berlin will deeskalieren

Berlin Die Bundeswehr bleibt vorerst bei ihrer Ausbildungsmission im Irak, darf die Liegenschaften aber zunächst nicht mehr verlassen. Derzeit sind 430 Deutsche im Irak.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer dazu, „mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen“. Die Bundesregierung sehe angesichts der jüngsten Entwicklung die Gefahr einer Eskalation. Ausdrücklich verwies sie auf vorangegangene militärische Provokationen, für die der Iran die Verantwortung trage. Mehrfach sprach Demmer von einem „gefährlichen Eskalationspunkt“, ohne ihn genauer zu bezeichnen. „Jetzt geht es darum zu verhindern, dass eine weitere Eskalation die ganze Region in Brand setzt“, twitterte Bundesaußenminister Heiko Maas.

Darüber habe er auch mit US-Außenminister Mike Pompeo und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesprochen. Pompeo veröffentlichte nach dem Telefonat mit Maas eine deutsche Besorgnis über die „anhaltenden militärischen Provokationen des iranischen Regimes“. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kritisierte den US-Angriff scharf: „Trumps Vorgehen destabilisiert die Lage in der gesamten Region weiter und birgt die Gefahr eines unkontrollierbaren Flächenbrandes mit nicht absehbaren Folgen auch für Europa.“ Das Bundesinnenministerium sagte, das Bundeskriminalamt arbeite an einer Neueinschätzung der Sicherheitslage in Deutschland.