Deutscher Atom-Ausstieg Umstrittene Entscheidung holt Habeck wieder ein

Noch am Donnerstag wird bekannt, dass Habeck und Lemke am Freitagmorgen in den jeweiligen Ausschüssen erscheinen werden. Habeck soll seinen Auftritt genutzt haben, um die zu jeder Zeit gesicherte Energieversorgung zu betonen, wie aus Teilnehmerkreisen zu hören war. Auch zum Zeitpunkt der drohenden Energieknappheit habe die Versorgungssicherheit für ihn und sein Ministerium absolute Priorität gehabt, soll Habeck dem Vernehmen gesagt haben. Es soll demnach einen engen, auch persönlichen Austausch mit den Atomkraft-Betreibern gegeben haben. Zu Jahresbeginn 2022 sei die Aussage der Unternehmen gewesen, dass eine Laufzeitverlängerung nicht möglich sei, weil die Brennelemente zum Jahresende verbraucht seien, so Habeck laut Teilnehmerkreisen.